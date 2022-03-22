МИД России предупредил США

"Чтобы сохранить отношения с Россией, Вашингтон должен прекратить угрозы в адрес Москвы, а также остановить поставки вооружений Киеву".

"Чтобы сохранить отношения с Россией, Вашингтон должен прекратить угрозы в адрес Москвы, а также остановить поставки вооружений Киеву".

Как сообщает Report со ссылкой на TAСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Им просто нужно остановиться в своей эскалации, надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России", - заявил Рябков.

Замглавы МИД РФ также заявил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас поставлены на грань разрыва.

"Дальнейшее развитие наших отношений зависит от линии, выбранной Вашингтоном во внешней политике", - добавил замглавы МИД.