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МИД России предупредил США

МИД России предупредил США "Чтобы сохранить отношения с Россией, Вашингтон должен прекратить угрозы в адрес Москвы, а также остановить поставки вооружений Киеву".
Другие страны
22 марта 2022 г. 11:42
МИД России предупредил США

"Чтобы сохранить отношения с Россией, Вашингтон должен прекратить угрозы в адрес Москвы, а также остановить поставки вооружений Киеву".

Как сообщает Report со ссылкой на TAСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Им просто нужно остановиться в своей эскалации, надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России", - заявил Рябков.

Замглавы МИД РФ также заявил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас поставлены на грань разрыва.

"Дальнейшее развитие наших отношений зависит от линии, выбранной Вашингтоном во внешней политике", - добавил замглавы МИД.

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