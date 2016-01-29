МИД России: Отсутствие части оппозиции на переговорах в Женеве не означает их срыв

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Отсутствие части сирийской оппозиции на переговорах в Женеве не означает их срыв".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД России Геннадий Гатилов.

"Переговоры начнутся в любом случае, вне зависимости от того, приедет вторая часть оппозиции или не приедет. Переговоры начнутся. Если эр-риядская часть оппозиции (Сирии) не прибыла (в Женеву) - это их позиция, их проблема, если можно так сказать. Все остальные, кто заинтересован в начале переговорного процесса, находятся в Женеве", - заявил Гатилов.

Ранее сирийский оппозиционный совет заявил, что не поедет на переговоры в Женеву 29 января.

Сирийские курды в свою очередь заявили, что не признают итоги межсирийских переговоров "Женева-3", так как не были на них приглашены.