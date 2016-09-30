МИД России: отказ США от сотрудничества в Сирии станет подарком террористам

Баку. 30 Сентября. REPORT.AZ/ Отказ Вашингтона от сотрудничества с Москвой в вопросе борьбы с террористами в Сирии станет лучшим подарком боевикам.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как заявила она, "если раздающиеся из Вашингтона угрозы о прекращении взаимодействия превратятся в оформленные решения, то больше сомнений не будет — Белый дом взял боевиков под своё крыло, и на террористической улице большой праздник".

Так представитель МИД РФ прокомментировала заявление постпреда США при ООН Саманты Пауэр, которая назвала действия сил Сирии и России "подарком" террористическим группировкам ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра".

Захарова подчеркнула, что Вашингтон долгое время в принципе отрицал наличие террористов в Сирии.