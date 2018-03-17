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    МИД России объявило персонами нон-грата 23 британских дипломатов

    Им дан недельный срок чтобы покинуть страну

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть страну в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании. Как передает Report, об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства  России.

    В МИДе отметили, что предпринимают эти меры "в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в Солсбери  4 марта (отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля - ред.)".

    Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.  

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