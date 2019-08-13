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МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичное решение Киева. 

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

Как отметили в ведомстве, в мае 2019 года спецслужбы Украины «устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника генерального консульства России во Львове» персоной нон грата.

Указывается, что необходимых доказательств противоправной деятельности, «по обыкновению, предъявлено не было», передаёт Интерфакс.

«В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

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