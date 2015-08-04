​МИД России объявило сотрудника посольства Швеции персоной нон грата

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ МИД РФ подтверждает, что на днях "персоной нон грата" был объявлен дипломатический сотрудник посольства Швеции в Москве, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Этот шаг является ответной мерой на недружественные действия Стокгольма, пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

"МИД России подтверждает, что на днях "персоной нон грата" был объявлен дипломатический сотрудник посольства Швеции в Москве. Этот шаг является ответной мерой на недружественные действия шведских властей в отношении дипломата посольства России в Стокгольме", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.