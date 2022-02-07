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МИД России: Иран и США настроены синхронизировать шаги по СВПД

МИД России: Иран и США настроены синхронизировать шаги по СВПД Россия видит настрой Ирана и США двигаться в направлении тщательной синхронизации встречных шагов по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ход переговоров в Вене набрал динамику.
Другие страны
7 февраля 2022 г. 11:50
МИД России: Иран и США настроены синхронизировать шаги по СВПД

Россия видит настрой Ирана и США двигаться в направлении тщательной синхронизации встречных шагов по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ход переговоров в Вене набрал динамику.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Один из ключевых моментов состоит в том, что Иран готов вернуть свою ядерную программу к тем параметрам, которые были заданы в СВПД. Хоронить СВПД рано. Чтобы вернуть его к жизни, требуется тщательно синхронизировать встречные практические шаги американцев и иранцев по возвращению к первоначальным условиям "ядерной сделки". Отмечаем настрой с обеих сторон двигаться в этом направлении, о чем свидетельствует и набравшая немалые обороны динамика венских переговоров", - сказал Ермаков.

В Вене в настоящее время проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона. Восьмой раунд стартовал 27 декабря, 28 января переговорщики взяли паузу. Ожидается, что переговоры будут возобновлены на этой неделе. На этом фоне госдеп сообщил, что Вашингтон принял решение восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. При этом отмечалось, что Вашингтон не рассматривает данный шаг как уступку Тегерану.

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Версия на английском языке Moscow: Iran, US set to synchronize steps on JCPOA

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