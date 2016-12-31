МИД России: Есть ощущение, что демократы в США пытаются отомстить Трампу

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В Москве есть ощущение, что команда Демократической партии США пытается своими последними решениями отомстить избранному президенту Дональду Трампу за его победу. Как сообщает Report, об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в настоящее время "уходящая администрация не оставляет попыток ухудшить двусторонние отношения, не понимая, что дальше уже некуда".

"Честно говоря, такое ощущение, что теперь команда демократов просто пытается отомстить Трампу за победу, принимая просто абсурдные решения за месяц до его вступления в должность", — сказала дипломат.

В качестве примера подобного поведения она привела недавнее решение о поставке тяжелых вооружений сирийской оппозиции.