МИД РФ: Запад давно перестал быть эталоном безопасности

61-ая Мюнхенская конференция продемонстрировала, что западный мир не является эталоном безопасности и демократии.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности продемонстрировала, что западный мир не является эталоном безопасности и демократии.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.

"61-я Мюнхенская конференция продемонстрировала то, о чем мы [РФ] говорим уже долго. Западный мир давно перестал даже претендовать на то, чтобы быть эталоном безопасности, демократии", - сказала она.

По словам дипломата, мероприятие свелось по сути к "склоке между двумя берегами Атлантики".