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МИД РФ: Запад давно перестал быть эталоном безопасности

МИД РФ: Запад давно перестал быть эталоном безопасности 61-ая Мюнхенская конференция продемонстрировала, что западный мир не является эталоном безопасности и демократии.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 14:46
МИД РФ: Запад давно перестал быть эталоном безопасности

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности продемонстрировала, что западный мир не является эталоном безопасности и демократии.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.

"61-я Мюнхенская конференция продемонстрировала то, о чем мы [РФ] говорим уже долго. Западный мир давно перестал даже претендовать на то, чтобы быть эталоном безопасности, демократии", - сказала она.

По словам дипломата, мероприятие свелось по сути к "склоке между двумя берегами Атлантики".

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