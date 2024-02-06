МИД РФ вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

В МИД России вызваны временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии.

В МИД России вызваны временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.

Дипломаты вызваны в связи с отсутствием должной реакции властей прибалтийских стран на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента РФ в марте на избирательных участках в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине.

Кроме того, создание трудностей при проведении выборов вызовет серьезный протест среди проживающих в данных странах россиян, поскольку это нарушает их конституционные права, предупредила представитель МИД РФ.

"Продолжим добиваться исполнения прибалтами своих обязательств и в случае продолжения саботажа будем действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти государств Прибалтики за такую позицию", - резюмировано в заявлении.