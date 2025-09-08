ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 17:26
    МИД РФ вызвал посла Аргентины из-за заявлений министра безопасности о прослушке

    Посол Аргентины Энрике Игнасио Феррер Виейра приглашен в МИД РФ.

    Как передает Report об этом говорится в сообщении дипведомства.

    Согласно информации, дипломата пригласили в связи с "антироссийскими высказываниями министра безопасности республики Патрисии Буллрич".

    Внешнеполитическое ведомство потребовало от дипломата получить разъяснения со стороны Аргентины, и отвергло слова Буллрич о причастности Москвы к прослушиванию телефонов в президентском дворце этой страны.

    Следует отметить, что министр безопасности Патрисия Буллрич заявила о причастности Российской Федерации к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце с целью дестабилизации политической ситуации в Аргентине.

    Россия Аргентина МИД РФ Патрисия Буллрич прослушка
    Argentina səfiri Rusiya XİN-ə çağırılıb

