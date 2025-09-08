МИД РФ вызвал посла Аргентины из-за заявлений министра безопасности о прослушке
Другие страны
- 08 сентября, 2025
- 17:26
Посол Аргентины Энрике Игнасио Феррер Виейра приглашен в МИД РФ.
Как передает Report об этом говорится в сообщении дипведомства.
Согласно информации, дипломата пригласили в связи с "антироссийскими высказываниями министра безопасности республики Патрисии Буллрич".
Внешнеполитическое ведомство потребовало от дипломата получить разъяснения со стороны Аргентины, и отвергло слова Буллрич о причастности Москвы к прослушиванию телефонов в президентском дворце этой страны.
Следует отметить, что министр безопасности Патрисия Буллрич заявила о причастности Российской Федерации к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце с целью дестабилизации политической ситуации в Аргентине.
