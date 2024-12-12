МИД РФ: Вывод контингента Франции из Кот-д'Ивуара говорит о его невостребованности

Предстоящий вывод французского контингента из Кот-д'Ивуара говорит о его невостребованности, власти этой страны не нуждаются в мнимой "поддержке".

Предстоящий вывод французского контингента из Кот-д'Ивуара говорит о его невостребованности, власти этой страны не нуждаются в мнимой "поддержке".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"В Москве полагают, что предстоящий вывод французского контингента свидетельствует о его невостребованности в Кот-д'Ивуаре, власти которого не нуждаются в мнимой "поддержке" со стороны иностранных военных, находящихся здесь с 1893 года. Это в целом укладывается в логику процессов, происходящих во франкофонных странах Западной Африки, чье население все более критически воспринимает масштабное присутствие бывшей метрополии", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Франция готовится к передаче своей крупнейшей на берегу Гвинейского залива военной базы Пор-Буэ в ведение властей Кот-д'Ивуара в 2025 году.