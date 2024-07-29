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МИД России выразил протест временному поверенному в делах Чехии

МИД России выразил протест временному поверенному в делах Чехии Временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка был вызван в МИД России в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ сотрудником чешского посольства.
Другие страны
29 июля 2024 г. 19:54
МИД России выразил протест временному поверенному в делах Чехии

Временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка был вызван в МИД России в связи с попыткой контрабанды сильнодействующих веществ сотрудником чешского посольства.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"29 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Ян Ондржейка, которому выражен решительный протест в связи с грубым нарушением членом административно-технического персонала посольства Чехии в России российского законодательства - попыткой контрабанды сильнодействующих веществ", - указали в ведомстве.

"В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года чешской стороне предложено отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции РФ в отношении указанного сотрудника посольства для привлечения его к уголовной ответственности. В противном случае он должен будет покинуть территорию Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

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