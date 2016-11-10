Замглавы МИД РФ: Мы установили контакты с командой Трампа

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Россия контактировала с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании.

Как сообщает Report, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью Интерфаксу.

По его словам, контакты будут продолжены и после выборов.

При этом, на вопрос о том, планируется ли активизировать эти контакты, он ответил: "Это рабочие моменты, и последовательность тех или иных действий зависит от ситуации и от вопросов, которые стоят перед нами. Но мы продолжаем эту работу, естественно, и после выборов тоже".