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    Замглавы МИД РФ: Мы установили контакты с командой Трампа

    Сергей Рябков: Контакты будут продолжены и после выборов

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Россия контактировала с представителями команды избранного президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании.

    Как сообщает Report, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью Интерфаксу.

    По его словам, контакты будут продолжены и после выборов.

    При этом, на вопрос о том, планируется ли активизировать эти контакты, он ответил: "Это рабочие моменты, и последовательность тех или иных действий зависит от ситуации и от вопросов, которые стоят перед нами. Но мы продолжаем эту работу, естественно, и после выборов тоже".

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