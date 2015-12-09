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    ​МИД России: Трехстороние консультации по Сирии пройдут в Женеве 11 декабря

    Москва изложит свое видение урегулирования в Сирии

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Трехсторонние консультации по сирийской проблематике пройдут в Женеве 11 декабря. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов. 

    "У нас будут консультации в трехстороннем формате – Россия, США, ООН", - сообщил замминистра, уточнив, что примет участие в этой встрече.

    По его словам, Москва изложит свое видение урегулирования в Сирии с упором на необходимость активизации борьбы с терроризмом.

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