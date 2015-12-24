МИД России: США посредством расширения санкций стремятся уколоть Россию

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "Россия рассматривает в расширении США антироссийских санкций попытку ущемить интересы России".

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, введение санкций не поддается разумной логике.

"Единственное, чем, на наш взгляд, мотивируется американский политический истеблишмент, это какое-то желание дополнительно уколоть, ущемить, сделать неприятно России. Тем более, новые ограничения введены по следам только что состоявшихся в Москве переговоров госсекретаря США господина Керри, в ходе которых предметно обсуждались пути взаимодействия в решении наиболее острых международных и региональных проблем, в том числе по Украине", - сказала она.

Представитель министерства указала, что Россия на данный момент ищет пути выхода из украинского кризиса, предпринимая соответствующие меры. "Мало того, все это делается вдогонку резолюции, принятой единогласно по Сирии в поддержку Женевского процесса. Это не случайно, мы так это оцениваем", - сказала М.Захарова.