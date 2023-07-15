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МИД РФ: США и их союзники провоцируют КНДР на пуски ракет

МИД РФ: США и их союзники провоцируют КНДР на пуски ракет Вашингтон вместе с союзниками фактически провоцируют Пхеньян на пуски ракет и военные приготовления, КНДР реагирует на действия Запада.
Другие страны
15 июля 2023 г. 11:44
МИД РФ: США и их союзники провоцируют КНДР на пуски ракет

Вашингтон вместе с союзниками фактически провоцируют Пхеньян на пуски ракет и военные приготовления, КНДР реагирует на действия Запада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Наша позиция известна, мы ее в очередной раз транслировали о том, что все эти вещи - и пуски, и другие военные приготовления - являются реакцией на те действия, которые предпринимают США и их союзники. Они фактически провоцируют Северную Корею на наращивание своей оборонной мощи", - отметил замминистра.

МИД и Минобороны РФ исследуют информацию о якобы упавшей ракете КНДР в российской исключительной экономической зоне, сообщил Руденко. "Насколько я знаю, мои коллеги с Министерством обороны продолжают это исследовать, но пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “ABŞ və müttəfiqləri Şimali Koreyanı raket buraxılışlarına təhrik edir”

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