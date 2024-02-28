Захарова: Россия внимательно отслеживает военные приготовления Германии

Россия внимательно отслеживает военные приготовления Германии, направленные против Москвы.

Россия внимательно отслеживает военные приготовления Германии, направленные против Москвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге.

Дипломат обратила внимание на заявление генерального инспектора Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) Карстена Бройера о том, что у ВС Германии есть пять лет на подготовку к возможному нападению извне.

"Я переподтвержу, что мы фиксируем рост милитаристских настроений. С подачи высшего политического руководства современной Германии тезис о грядущем военном столкновении с Россией, как они это формулируют, вновь внедряется в общественное сознание. Мы внимательно отслеживаем немецкие военные приготовления, направленные, в первую очередь, против нашей страны", - сказала она.