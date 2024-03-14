МИД РФ: Россия осуждает высылку дипломатов Австрией и примет ответные меры

Россия решительно осуждает высылку Австрией двух российских дипломатов.

Россия решительно осуждает высылку Австрией двух российских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Российская сторона решительно осуждает этот очередной недружественный шаг Вены, ответственность за последствия которого целиком лежит на австрийских властях. Ответные меры будут своевременно приняты", - сказано в сообщении.

Австрийская газета die Presse ранее сообщила, что МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу".