О нас

МИД РФ: Россия осуждает высылку дипломатов Австрией и примет ответные меры

МИД РФ: Россия осуждает высылку дипломатов Австрией и примет ответные меры Россия решительно осуждает высылку Австрией двух российских дипломатов.
Другие страны
14 марта 2024 г. 12:15
МИД РФ: Россия осуждает высылку дипломатов Австрией и примет ответные меры

Россия решительно осуждает высылку Австрией двух российских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Российская сторона решительно осуждает этот очередной недружественный шаг Вены, ответственность за последствия которого целиком лежит на австрийских властях. Ответные меры будут своевременно приняты", - сказано в сообщении.

Австрийская газета die Presse ранее сообщила, что МИД Австрии в начале недели уведомил двух дипломатов из российского посольства, что они будут высланы "в связи с несоответствием их дипломатическому статусу".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian MFA: Russia condemns expulsion of its diplomats by Austria

Другие новости из категории

СМИ: США могут впервые ввести санкции против двух израильских поселений
СМИ: США могут впервые ввести санкции против двух израильских поселений
14 марта 2024 г. 12:09
Польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины на пяти КПП
Польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины на пяти КПП
14 марта 2024 г. 11:49
Boeing 777 экстренно сел в Лос-Анджелесе из-за технической проблемы
Boeing 777 экстренно сел в Лос-Анджелесе из-за технической проблемы
14 марта 2024 г. 11:31
Президент Польши вылетает из США на запасном самолете из-за поломки лайнера
Президент Польши вылетает из США на запасном самолете из-за поломки лайнера
14 марта 2024 г. 10:45
Суд рассмотрит апелляцию Имрана Хана на приговор по делу о нарушении гостайны
Суд рассмотрит апелляцию Имрана Хана на приговор по делу о нарушении гостайны
14 марта 2024 г. 10:21
Премьер Латвии: Между Россией и странами Балтии будет создан железный занавес
Премьер Латвии: Между Россией и странами Балтии будет создан железный занавес
14 марта 2024 г. 10:02
В Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,3
14 марта 2024 г. 09:20
США не видят признаков подготовки к применению ядерного оружия в Украине
США не видят признаков подготовки к применению ядерного оружия в Украине
14 марта 2024 г. 08:59
США планируют запустить производство ракет для HIMARS в Австралии
США планируют запустить производство ракет для HIMARS в Австралии
14 марта 2024 г. 08:30
Не менее 16 спецназовцев пострадали при взрыве в учебном центре ФБР
Не менее 16 спецназовцев пострадали при взрыве в учебном центре ФБР
14 марта 2024 г. 07:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi