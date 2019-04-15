МИД: Россия готова погасить задолженности перед ПАСЕ и принять участие в июньской сессии

Москва рассчитывает, что права российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы будут полностью восстановлены и она сможет принять участие в июньской сессии ПАСЕ.

Как передает Report, об этом РИА "Новости" заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Андрей Келин.

По его словам, Россия будет готова погасить задолженность по взносам в бюджет организации, накопившийся с момента введения санкций против российских парламентариев.

"Мы будем готовы погасить нашу задолженность перед Советом Европы за два предыдущих года и текущую задолженность при условии, если полностью будут восстановлены права наших парламентариев и они смогут вернуться и принять участие в ближайших сессиях Совета Европы, в том числе и в первую очередь в июньской сессии, которая для нас очень важна, где будет проходить голосование за нового генерального секретаря. Для этого должны быть внесены определенные исправления, в том числе документа уставного характера, которые не позволяли бы больше дискриминировать те или иные национальные делегации по политическим мотивам", - указал А.Келин.

Он подчеркнул, что речь идет о сумме примерно 60 миллионов евро - ежегодно Россия платит 32-33 миллиона.