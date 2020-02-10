МИД РФ: Рассчитываем на конструктивное взаимодействие между ММ и Федсобранием

Россия рассчитывает, что после внеочередных выборов в парламент Азербайджана тесное взаимодействие между новым составом депутатского корпуса Милли Меджлиса и Федеральным собранием РФ продолжится.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"За выборами следили многочисленные местные (более 77 тысяч) и зарубежные (883) наблюдатели, в том числе из России. По оценкам наблюдателей от СНГ и ШОС, выборы прошли в соответствии с требованиями национального законодательства, факторов грубого нарушения избирательных прав граждан не установлено.

Рассчитываем, что между новым составом депутатского корпуса и Федеральным собранием Российской Федерации продолжится тесное и конструктивное взаимодействие в духе традиционной дружбы и стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном".