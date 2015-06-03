​МИД РФ: Работа над соглашением по ядерной программе Ирана почти закончена

Баку. 3 Июня. REPORT.AZ/ В российском МИД заявили, что работа над текстом соглашения по ядерной программе Ирана близится к завершению, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Естественным образом мы должны методично завершить согласовывать текст, пока это получается", - сказал замминистра иностранных дел России и шерпа страны в группе БРИКС Сергей Рябков.

По его словам, работа близится к завершению, а за последние несколько дней объем текста, не прошедшего согласование, существенно сократился.