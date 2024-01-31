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МИД РФ призвал страны НАТО не приписывать Москве намерения устроить войну в Европе

МИД РФ призвал страны НАТО не приписывать Москве намерения устроить войну в Европе Россия призывает западные страны не приписывать стране намерения устроить войну в Европе и не навязывать Москве эту идеологию.
Другие страны
31 января 2024 г. 14:13
МИД РФ призвал страны НАТО не приписывать Москве намерения устроить войну в Европе

Россия призывает западные страны не приписывать стране намерения устроить войну в Европе и не навязывать Москве эту идеологию.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

По ее словам, на Западе "распускают ряд мифов о том, что война на Европейском континенте неизбежна".

"Еще раз хотим призвать страны коллективного Запада, в первую очередь страны ЕС. Если вы говорите в одностороннем порядке или в ходе мероприятий по натовской линии о подобных вещах, будьте добры, постарайтесь сказать, что это ваша точка зрения и ваше намерение, но никаким образом не навязывайте эту идеологию нам и не приписывайте свои нездоровые фантазии нашей стране", - сказала Захарова.

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Версия на английском языке Russian MFA calls on NATO countries not to attribute to Moscow any intention to start war in Europe

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