МИД РФ призвал страны НАТО не приписывать Москве намерения устроить войну в Европе

Россия призывает западные страны не приписывать стране намерения устроить войну в Европе и не навязывать Москве эту идеологию.

Россия призывает западные страны не приписывать стране намерения устроить войну в Европе и не навязывать Москве эту идеологию.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

По ее словам, на Западе "распускают ряд мифов о том, что война на Европейском континенте неизбежна".

"Еще раз хотим призвать страны коллективного Запада, в первую очередь страны ЕС. Если вы говорите в одностороннем порядке или в ходе мероприятий по натовской линии о подобных вещах, будьте добры, постарайтесь сказать, что это ваша точка зрения и ваше намерение, но никаким образом не навязывайте эту идеологию нам и не приписывайте свои нездоровые фантазии нашей стране", - сказала Захарова.