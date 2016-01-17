МИД РФ приветствует снятие санкций с Ирана

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Российский МИД рассчитывает, что после снятия санкций с Тегерана "шестерка" международных посредников и Иран "продолжат ответственно подходить к вопросам, касающимся дальнейшего выполнения обязательств", предусмотренных совместным планом действий, передает Report со ссылкой на "Би-Би-си".

Как уточнили в российском ведомстве, за пределы Ирана был вывезен весь предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) объем обогащенного урана.

"Успешная реализация Плана действий будет способствовать упрочению режима ядерного нераспространения, поможет решению комплексных задач укрепления международной и региональной безопасности, прежде всего, на Ближнем Востоке и в Персидском заливе", - говорится в опубликованном в "Фейсбуке" заявлении МИД РФ.