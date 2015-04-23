МИД РФ: присутствие в Украине военнослужащих США нарушает взятые Киевом обязательства

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Присутствие в Украине военнослужащих США нарушает взятые Киевом обязательства относительно вывода всех иностранных формирований и наемников с территории страны. Об этом, как сообщили в МИД РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Лавров обратил внимание на то, что прибытие на Яворовский полигон под Львовом военнослужащих 173-й воздушно-десантной бригады США и информация о появлении в рядах украинских войск в Донбассе персонала американской военной компании "Акэдеми" свидетельствуют о нарушении Киевом своих обязательств о выводе всех иностранных формирований, военной техники и наемников с территории Украины", - отметили в дипведомстве.