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    МИД РФ предупредил россиян о вероятности терактов в новогодние праздники в США и Европе

    Соответствующее сообщение распространил департамент Ситуационно-кризисный центр ведомства

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/Министерство иностранных дел РФ предупредило граждан России о возможности терактов в крупных европейских и американских городах в период рождественских и новогодних праздников.

    Соответствующее сообщение распространил в пятницу департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ

    Ростуризм, в свою очередь, призвал туроператоров, реализующих туры в США и страны Европы c 20 декабря по 20 января, информировать своих клиентов о возможном наличии угрозы, а также рекомендовал туристам учитывать риски при поездках в эти регионы

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