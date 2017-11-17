МИД РФ предупредил россиян о вероятности терактов в новогодние праздники в США и Европе

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/Министерство иностранных дел РФ предупредило граждан России о возможности терактов в крупных европейских и американских городах в период рождественских и новогодних праздников.

Соответствующее сообщение распространил в пятницу департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ

Ростуризм, в свою очередь, призвал туроператоров, реализующих туры в США и страны Европы c 20 декабря по 20 января, информировать своих клиентов о возможном наличии угрозы, а также рекомендовал туристам учитывать риски при поездках в эти регионы

