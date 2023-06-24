МИД РФ: Предостерегаем западные страны от попыток воспользоваться внутрироссийской ситуацией

Предостерегаем западные страны от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубе

Предостерегаем западные страны от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом.

Как сообщает российское бюро Report , об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

"Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа и государства российского", - говорится в заявлении.

"Наша страна продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене, формирование справедливого многополярного миропорядка. Высоко ценим понимание этой принципиальной позиции нашими союзниками и зарубежными партнерами, которое мы уже сейчас в полной мере ощущаем", - отметили в МИД.