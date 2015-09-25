​МИД РФ потребовал от США закрыть тюрьму в Гуантанамо

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ МИД РФ потребовал от Вашингтона закрыть тюрьму в Гуантанамо.

Как передает Report, это заявление российские дипломаты сделали на основе рекомендаций, принятых в Женеве Советом ООН по правам человека по итогам прохождения Соединенными Штатами второго цикла процедуры универсального периодического обзора (УПО).

"Требуем, чтобы США всерьез отнеслись к полученным в ходе УПО рекомендациям и, наконец, приступили к добросовестной работе по их неукоснительному выполнению. В частности, Соединенные Штаты обязаны закрыть тюрьму в Гуантанамо, отменить масштабные программы слежки со стороны американских спецслужб за своими и иностранными гражданами, прекратить внесудебные казни и убийства, принять немедленные меры по недопущению расовой дискриминации и насилия, искоренить полицейский произвол", - сообщается в комментарии МИД России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Особенную обеспокоенность у российских дипломатов вызвало решение Вашингтона приравнять журналистов к непривилегированным участникам конфликтов. Фактически это означает, что американские военные получили разрешение от своего руководства применять любые меры к неугодным журналистам, вплоть до их физического устранения, подчеркивают в МИД РФ.