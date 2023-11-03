МИД РФ: Потери ЕС от санкций против России составляют около $1,5 трлн

Общие потери Евросоюза от экономических санкций против России достигли порядка 1,5 трлн долларов.

Общие потери Евросоюза от экономических санкций против России достигли порядка 1,5 трлн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко в кулуарах XVI Веронского евразийского экономического форума, который проходит в Самарканде.

"Общие потери Европейского союза - это самые скромные подсчеты - от введенных санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией составляют примерно 1,5 трлн долларов", - сказал он.

Узбекские СМИ сообщают о том, что форум призван создать благоприятные условия для налаживания контактов между представителями бизнеса, финансовых институтов, политическими и общественными деятелями, дипломатами из десятков стран. Запланирована специальная сессия "Оазис сотрудничества в центре Евразии: роль Узбекистана в развитии международных экономических связей".