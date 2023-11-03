МИД РФ: Потери ЕС от санкций против России составляют около $1,5 трлн

Общие потери Евросоюза от экономических санкций против России достигли порядка 1,5 трлн долларов.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко в кулуарах XVI Веронского евразийского экономического форума, который проходит в Самарканде.
"Общие потери Европейского союза - это самые скромные подсчеты - от введенных санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией составляют примерно 1,5 трлн долларов", - сказал он.
Узбекские СМИ сообщают о том, что форум призван создать благоприятные условия для налаживания контактов между представителями бизнеса, финансовых институтов, политическими и общественными деятелями, дипломатами из десятков стран. Запланирована специальная сессия "Оазис сотрудничества в центре Евразии: роль Узбекистана в развитии международных экономических связей".