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МИД РФ: Париж стремится использовать Ереван в качестве инструмента для достижения собственных целей

МИД РФ: Париж стремится использовать Ереван в качестве инструмента для достижения собственных целей Париж руководствуется не интересами Армении, не интересами ее народа, а стремится использовать Ереван в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей.
Другие страны
26 июня 2024 г. 16:36
МИД РФ: Париж стремится использовать Ереван в качестве инструмента для достижения собственных целей

Париж руководствуется не интересами Армении, не интересами ее народа, а стремится использовать Ереван в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила, что у Франции была возможность посодействовать урегулированию конфликта между Баку и Ереваном: "У Франции было миллион возможностей урегулировать конфликт, одна из них - это минские договоренности. Потом мы узнали, что это была лишь ширма".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Paris İrəvandan öz məqsədlərinə çatmaq üçün vasitə kimi istifadə etməyə çalışır
Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Paris seeks to use Yerevan as a tool for its own goals

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