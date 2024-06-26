МИД РФ: Париж стремится использовать Ереван в качестве инструмента для достижения собственных целей

Париж руководствуется не интересами Армении, не интересами ее народа, а стремится использовать Ереван в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей.

Париж руководствуется не интересами Армении, не интересами ее народа, а стремится использовать Ереван в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила, что у Франции была возможность посодействовать урегулированию конфликта между Баку и Ереваном: "У Франции было миллион возможностей урегулировать конфликт, одна из них - это минские договоренности. Потом мы узнали, что это была лишь ширма".