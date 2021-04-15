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МИД РФ: Ответ на поведение Вашингтона будет неотвратим

МИД РФ: Ответ на поведение Вашингтона будет неотвратим Захарова: Вашингтон должен понимать, что за деградацию российско-американских отношений придется расплачиваться
Другие страны
15 апреля 2021 г. 17:20
МИД РФ: Ответ на поведение Вашингтона будет неотвратим
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Ответ на введенные США антироссийские санкции и агрессивное поведение Вашингтона будет неотвратим. Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым", — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон должен понимать, что за деградацию российско-американских отношений придется расплачиваться.

Ранее Белый дом сообщил, что США ввели новые санкции против России.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Vaşinqtonun davranışına cavab qaçılmaz olacaq

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