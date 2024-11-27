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МИД РФ: Москва надеется на восстановление взаимодействия с Арменией в рамках ОДКБ

МИД РФ: Москва надеется на восстановление взаимодействия с Арменией в рамках ОДКБ Россия рассчитывает, что партнерство с Арменией в рамках ОДКБ будет полноценно возобновлено.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 18:16
МИД РФ: Москва надеется на восстановление взаимодействия с Арменией в рамках ОДКБ

Россия рассчитывает, что партнерство с Арменией в рамках ОДКБ будет полноценно возобновлено.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

"Армения де-юре является полноправным членом ОДКБ, являющимся безальтернативным механизмом обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе. Армения сохраняет за собой все соответствующие права и обязательства. Мы рассчитываем, что в интересах будущей безопасности дружеской нам страны, да и в целом всего региона, наше партнерство с Арменией в рамках ОДКБ будет полноценно возобновлено", - сказала она.

По ее словам, РФ подтверждает, что на данном этапе двери для возврата Армении к полномасштабному сотрудничеству ОДКБ открыты. "Ожидаем, что наши армянские партнеры, преодолев сомнения, возобновят заинтересованную совместную работу", - сказала она.

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