МИД РФ: Милитаризация Японии является серьезным вызовом для безопасности России

Москва рассматривает реализацию Токио курса на отказ от мирного развития Японии как серьезный вызов для безопасности России и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

Москва рассматривает реализацию Токио курса на отказ от мирного развития Японии как серьезный вызов для безопасности России и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По словам Руденко, Россия регулярно озвучивает свою позицию на этот счет: "Рассматриваем такую активность Токио как серьезный вызов для безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом".

Замглавы МИД подчеркнул, что в случае продолжения подобной практики Россия будет вынуждена принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз.