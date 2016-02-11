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    МИД РФ: Лавров и Керри в Мюнхене обсудили прекращение огня в Сирии

    Лавров и Керри в Мюнхене обсудили вопросы прекращения огня и доставки гуманитарных грузов

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри на встрече в Мюнхене обсудили прекращение огня в Сирии и доставку гуманитарных грузов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Встреча была полностью посвящена вопросам сирийского урегулирования и подготовки предстоящего заседания Международной группы содействия Сирии. Обсуждались вопросы прекращения огня и доставки гуманитарных грузов", - сказала Захарова в эфире телеканала НТВ.

    По ее словам, "министры дали поручения своим экспертам продолжить работу, так что это только начало".

    Многосторонние переговоры по сирийскому урегулированию пройдут в столице Баварии накануне Мюнхенской конференции по безопасности.

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