МИД: РФ и США согласны, что ИГ - общая угроза

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ "Россия и США согласны, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) - общая угроза, но подходы к методам борьбы различаются".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Прежде всего, обсуждали проблемы на Ближнем Востоке и на севере Африки в развитие разговора, который был в Катаре с участием главы МИД Саудовской Аравии, - сказал он. - Мы все согласны с тем, что ИГИЛ (прежнее название ИГ) - это общая угроза. Согласны, что нужно объединить усилия в борьбе с этим явлением как можно скорее".

"У нас пока нет общих подходов к тому, как конкретно можно это делать", - отметил министр.