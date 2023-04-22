МИД РФ: Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов

Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.

Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МИД РФ.

"Россия зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатов из Берлина. В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года", - отметили в ведомстве.

В МИД РФ считают, что ФРГ нарушила слово, что не будет афишировать новую высылку дипломатов. "Показательно, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых для организации "контролируемых утечек и информационных" вопросов", - отметили в дипведомстве.