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МИД РФ: Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов

МИД РФ: Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.
Другие страны
22 апреля 2023 г. 15:01
МИД РФ: Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов

Германия приняла решение о массовой высылке российских дипломатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МИД РФ.

"Россия зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатов из Берлина. В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года", - отметили в ведомстве.

В МИД РФ считают, что ФРГ нарушила слово, что не будет афишировать новую высылку дипломатов. "Показательно, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых для организации "контролируемых утечек и информационных" вопросов", - отметили в дипведомстве.

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