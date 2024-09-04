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МИД РФ: Франция ведет лицемерную колониальную политику и не имеет права диктовать условия другим

МИД РФ: Франция ведет лицемерную колониальную политику и не имеет права диктовать условия другим Россия неоднократно отмечала неприемлемость методов, которые используют французские правоохранительные органы и военные по отношению к коренному населению.
Другие страны
4 сентября 2024 г. 12:31
МИД РФ: Франция ведет лицемерную колониальную политику и не имеет права диктовать условия другим

Россия неоднократно отмечала неприемлемость методов, которые используют французские правоохранительные органы и военные по отношению к коренному населению.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос News.ru.

"Мы отмечаем, что международное сообщество фиксирует то, что процесс деколонизации не завершен", - сказала она.

Захарова отметила, что Париж необъективно раздает свои оценки выборов в других странах.

"Посмотрите, с какой озабоченностью, тревогой и очевидной маниакальностью Париж дает оценки выборам в той или иной стране, как оценивают состояние свободы слова в том или ином регионе мира. Вот территория, за которую они, по их же словам отвечают. Посмотрите что там происходит. Они не готовы ответить за то, что творят сами", - сказала она.

Представитель МИД подчеркнула, что на заморских территориях Франции сохраняется социально-экономическая напряженность, и вместо того чтобы искоренить первопричину проблем, французские власти решили устраивать массовые политические репрессии.

"Пока они не наладили проблемы у себя, либо дома, либо на территориях, за которые несут ответственность, почему они имеют право поучать других, а уж тем более осуждать других?", - подытожила она.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Fransa ikiüzlü müstəmləkə siyasəti yürüdür
Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: France pursuing hypocritical colonial policy, has no right to dictate terms to others

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