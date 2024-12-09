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МИД: Посольство Беларуси в Сирии остается в Дамаске

МИД: Посольство Беларуси в Сирии остается в Дамаске Посольство Беларуси в Сирии остается в Дамаске, дипломаты выполняют свою работу в тех условиях, которые есть.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 18:34
МИД: Посольство Беларуси в Сирии остается в Дамаске

Посольство Беларуси в Сирии остается в Дамаске, дипломаты выполняют свою работу в тех условиях, которые есть.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"...Обстановка сложная, поэтому загранучреждением предприняты все предусмотренные в такой ситуации меры безопасности. При этом мы приняли во внимание заявление представителей пришедшей к власти оппозиции о гарантиях безопасности дипломатических представительств, остающихся в Дамаске", - сказал представитель ведомства.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Dəməşqdəki Belarus səfirliyi fəaliyyətini davam etdirir

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