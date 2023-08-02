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МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за инцидента с вертолетами

МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за инцидента с вертолетами Министерство иностранных дел Польши выразило протест временному поверенному в делах Беларуси за нарушение воздушного пространства страны военными вертолетами.
Другие страны
2 августа 2023 г. 16:35
МИД Польши вызвал белорусского дипломата из-за инцидента с вертолетами

Министерство иностранных дел Польши выразило протест временному поверенному в делах Беларуси за нарушение воздушного пространства страны военными вертолетами.

Как передает Report, об этом сообщил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

"Если бы не превентивные меры, такие как создание заграждения на границе, белорусских провокаций было бы десятки, если не сотни", - сказал Яблонский в эфире радио RMF 24.

Отмечается, что разговор с белорусским дипломатом в МИД Польши был "очень коротким".

"Мы выразили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также с эскалацией действий против Украины, потому что Беларусь также причастна к этой войне", - сказал он.

Белорусской стороне были переданы и другие претензии. Польша отметила снижение уровня безопасности на границе из-за перемещения в Беларусь наемников ЧВК "Вагнера", а также из-за попыток мигрантов незаконно пересечь белорусско-польскую границу.

"Мы против этого и будем защищаться", - подчеркнул замглавы МИД Польши.

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Версия на английском языке Belarusian helicopter violates Polish airspace as charge d'affaires summoned to MFA
Версия на азербайджанском языке Belarus helikopteri Polşanın hava sərhədini pozub, müvəqqəti işlər vəkili XİN-ə çağırılıb

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