МИД Польши выразил протест послу Венгрии в Варшаве

МИД Польши решил отозвать своего посла в Венгрии для консультаций, а также вызвал венгерского посла в Варшаве для вручения ноты.

МИД Польши решил отозвать своего посла в Венгрии для консультаций, а также вызвал венгерского посла в Варшаве для вручения ноты.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается на сайте польского дипведомства.

"Мы считаем решение правительства премьер-министра Виктора Орбана предоставить политическое убежище Марчину Романовскому (экс-замминистра юстиции - ред.), разыскиваемому на основании европейского ордера на арест, недружественным актом по отношению к Республике Польша", - говорится в заявлении.

В МИД Польши заявили, что оправдание этого решения предполагаемым политическим преследованием оскорбительно для граждан и польских властей.

Там добавили, что если Венгрия не выполнит свои европейские обязательства, Польша также обратится в Еврокомиссию с просьбой возбудить дело против Венгрии в соответствии со статьей 259 Договора о функционировании ЕС.

Ранее канцелярия премьер-министра Польши пообещала награду в виде пожарной машины за поимку Романовского.

На данный момент Романовский, депутат сейма от оппозиционной партии "Право и справедливость", считается одним из главных подозреваемых в уголовном деле о незаконном расходовании средств Фонда справедливости. Сначала его депутатский иммунитет был снят Советом Европы, затем дополнительно и польским парламентом.