МИД Польши вводит дополнительные дежурства в консульствах в США

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский распорядился ввести дополнительные дежурства в консульствах республики в США из-за опасений начала массовых депортаций нелегальных мигрантов.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский распорядился ввести дополнительные дежурства в консульствах республики в США из-за опасений начала массовых депортаций нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом написал глава польского МИД в соцсети X.

"В США мы устанавливаем дополнительные консульские дежурства также вне зданий консульств", - сообщил Сикорский, призвав соотечественников с истекшими паспортами оформить новые документы.

Ранее, перед заседанием кабмина 21 января, премьер-министр Польши Дональд Туск поручил Сикорскому подготовить консульские учреждения в США к возможным депортациям поляков в рамках анонсированной новой администрацией США кампании по борьбе с нелегальной миграцией. Туск уточнил, что Белый дом пока не информировал о деталях этого плана.