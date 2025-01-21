О нас

МИД Польши вводит дополнительные дежурства в консульствах в США

МИД Польши вводит дополнительные дежурства в консульствах в США Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский распорядился ввести дополнительные дежурства в консульствах республики в США из-за опасений начала массовых депортаций нелегальных мигрантов.
Другие страны
21 января 2025 г. 22:09
МИД Польши вводит дополнительные дежурства в консульствах в США

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский распорядился ввести дополнительные дежурства в консульствах республики в США из-за опасений начала массовых депортаций нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом написал глава польского МИД в соцсети X.

"В США мы устанавливаем дополнительные консульские дежурства также вне зданий консульств", - сообщил Сикорский, призвав соотечественников с истекшими паспортами оформить новые документы.

Ранее, перед заседанием кабмина 21 января, премьер-министр Польши Дональд Туск поручил Сикорскому подготовить консульские учреждения в США к возможным депортациям поляков в рамках анонсированной новой администрацией США кампании по борьбе с нелегальной миграцией. Туск уточнил, что Белый дом пока не информировал о деталях этого плана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
21 января 2025 г. 19:50
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
21 января 2025 г. 13:15
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
20 января 2025 г. 21:59
Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
20 января 2025 г. 20:33
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
18 января 2025 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi