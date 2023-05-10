МИД Польши вручил ноту протеста послу РФ из-за инцидента с самолетом над Черным морем

МИД Польши вызвал посла России в Варшаве Сергея Андреева и вручил ему ноту протеста в связи с сопровождением польского военного самолета российским истребителем Су-35 в международном воздушном пространстве над Черным морем 6 мая.

МИД Польши вызвал посла России в Варшаве Сергея Андреева и вручил ему ноту протеста в связи с сопровождением польского военного самолета российским истребителем Су-35 в международном воздушном пространстве над Черным морем 6 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина написал в среду на своей странице в Twitter.

"10 мая в МИД был вызван посол [России] Сергей Андреев. Представителю Российской Федерации была вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя против самолета пограничной службы Польши", - сообщил Ясина.

6 мая пресс-служба Минобороны Румынии заявила, что в ходе патрулирования в международном воздушном пространстве над Черным морем российский истребитель Су-35 сопровождал самолет погранслужбы Польши L410 Turbolet.