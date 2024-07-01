МИД Польши: Страна ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ

Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ.

Польша ликвидирует свое постоянное представительство при ОБСЕ.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой сообщение МИД страны.

"Министр иностранных дел Радослав Сикорский принял решение о ликвидации постоянного представительства Польской Республики при Организации безопасности и сотрудничества в Европе", - сообщили в ведомстве, не указав причины.

С 1 августа цели и задачи, которые до сих пор выполняло представительство при ОБСЕ, возложат на постоянное представительство Польши при офисе Организации объединенных наций в Вене.