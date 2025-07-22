МИД Польши рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Польши рекомендует своим гражданам покинуть Российскую Федерацию, а также воздержаться от поездок в эту страну.

Министерство иностранных дел Польши рекомендует своим гражданам покинуть Российскую Федерацию, а также воздержаться от поездок в эту страну.

Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте польского внешнеполитического ведомства.

МИД объяснил этот шаг войной в Украине, а также признанием Польши властями РФ в качестве недружественного государства.

"Министерство иностранных дел не рекомендует совершать поездки в Россию. Польским гражданам, находящимся в России, рекомендуется покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, если жизненная, семейная или профессиональная ситуация не требует необходимости оставаться на территории этой страны", - отмечается в сообщении.