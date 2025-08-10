МИД Польши приветствовал историческую декларацию между Азербайджаном и Арменией

О нас

10 августа 2025 г. 00:55
Министерство иностранных дел Польши с большим удовлетворением приветствовало подписание исторической декларации между лидерами Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД Польши в соцсети Х.

В публикации ведомства отмечается, что соглашение, достигнутое при ценнейшей поддержке США, прокладывает путь к обеспечению стабильности и установлению прочного мира в регионе на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности.

Версия на азербайджанском языке Polşa XİN Azərbaycan və Ermənistan arasında tarixi bəyannaməni alqışlayıb

