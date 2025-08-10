МИД Польши приветствовал историческую декларацию между Азербайджаном и Арменией
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД Польши в соцсети Х.
В публикации ведомства отмечается, что соглашение, достигнутое при ценнейшей поддержке США, прокладывает путь к обеспечению стабильности и установлению прочного мира в регионе на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности.
