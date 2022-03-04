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МИД Польши порекомендовал гражданам страны покинуть Россию и Беларусь

МИД Польши порекомендовал гражданам страны покинуть Россию и Беларусь Министерство иностранных дел Польши порекомендовало гражданам республики покинуть территорию России и Беларуси.
Другие страны
4 марта 2022 г. 06:59
МИД Польши порекомендовал гражданам страны покинуть Россию и Беларусь

Министерство иностранных дел Польши порекомендовало гражданам республики покинуть территорию России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление ведомство разместило в четверг на своем сайте.

"Находящимся на территории Российской Федерации гражданам Польши мы рекомендуем ее покинуть при помощи доступных коммерческих и частных средств", - указано в сообщении. Аналогичная рекомендация касается и Беларуси.

"В связи с ситуацией в Украине и связанным с этим фактом прекращением авиасообщения между Польшей и Россией, а также очень ограниченными возможностями возвращения в Польшу наземным путем министерство иностранных дел не рекомендует любые поездки в Российскую Федерацию", - подчеркивается в сообщении.

"В связи с ростом напряженности и военными событиями в регионе МИД рекомендует гражданам Польши не выезжать в Республику Беларусь. В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций выезд может оказаться существенно затрудненным или даже невозможным", - проинформировал МИД.

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Версия на азербайджанском языке Polşa vətəndaşlarına Rusiya və Belarusu tərk etməyi tövsiyə edib

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