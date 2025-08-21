О нас

МИД Польши передал России ноту протеста в связи с падением дрона

МИД Польши передал российской стороне ноту протеста в связи с падением беспилотника на востоке страны.
Другие страны
21 августа 2025 г. 18:15
МИД Польши передал России ноту протеста в связи с падением дрона

МИД Польши передал российской стороне ноту протеста в связи с падением беспилотника на востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В документе польские власти безосновательно обвиняют РФ в "намеренной провокации" и нарушении "обязательств по соблюдению суверенитета Польши".

Напомним, что 20 августа полиция сообщила о взрыве около 02:00 (04:00 по Баку) на кукурузном поле в селе Осины Люблинского воеводства на востоке Польши. Взрывной волной были выбиты окна в окрестных домах, никто не пострадал. Представитель региональной прокуратуры отметил, что следствию пока не удалось установить производителя и тип упавшего на кукурузное поле в 100 км от границы с Беларусью беспилотника. Тем не менее глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, не предъявляя доказательств, утверждал, что беспилотник был российским.

