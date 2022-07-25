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МИД Польши отказался от участия в мероприятиях с дипломатами России и Беларуси

МИД Польши отказался от участия в мероприятиях с дипломатами России и Беларуси Представители Министерства иностранных дел Польши больше не будут участвовать во встречах и мероприятиях, на которых присутствуют дипломаты из России или Белоруссии.
Другие страны
25 июля 2022 г. 19:12
МИД Польши отказался от участия в мероприятиях с дипломатами России и Беларуси

Представители Министерства иностранных дел Польши больше не будут участвовать во встречах и мероприятиях, на которых присутствуют дипломаты из России или Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, передает Polskie Radio 24.

«Мы приняли такое решение, потому что это базовый элемент нашей политики в связи с российской агрессией. Мы считаем, что Россия должна быть крайне, максимально изолирована от всех международных форумов и форматов, в которых она может выступать», — сказал польский дипломат. Беларусь же, по мнению Варшавы, поддерживает Москву по Украине.

Яблонский объяснил, что Польша ставит целью не допустить, чтобы к России относились как к нормальному партнеру в международных отношениях, так как она, с их точки зрения, «совершает акты международного терроризма».

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Версия на азербайджанском языке Polşa XİN Rusiya və Belarus diplomatları ilə tədbirlərdə iştirakdan imtina edib
Версия на английском языке Polish MFA refuses to appear in same events with diplomats from Russia and Belarus

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