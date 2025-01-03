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МИД Польши не пригласил посла Венгрии на церемонию начала председательства в ЕС

МИД Польши не пригласил посла Венгрии на церемонию начала председательства в ЕС Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отозвал приглашение для посла Венгрии в Варшаве на гала-концерт по случаю начала польского председательства в Совете ЕС.
Другие страны
3 января 2025 г. 12:43
МИД Польши не пригласил посла Венгрии на церемонию начала председательства в ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отозвал приглашение для посла Венгрии в Варшаве на гала-концерт по случаю начала польского председательства в Совете ЕС.

Как передает Report, об этом сообщила в эфире телеканала TVP Info заместитель министра по делам ЕС республики Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

"Мы приглашали весь дипкорпус, однако господин министр Сикорский направил ноту послу Венгрии о том, что его присутствие в театре не будет желательно", - заявила политик. Кроме того, на мероприятии не будет премьера Венгрии Виктора Орбана, добавила она.

Польша с 1 января на шесть месяцев председательствует в Совете ЕС, сменив Венгрию. Ситуация между двумя странами накалилась после того, как Будапешт предоставил политическое убежище находившемуся в розыске в Польше экс-замглавы Минюста Марчину Романовскому. Варшава назвала этот шаг враждебным и отозвала своего посла из Будапешта на бессрочные консультации.

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