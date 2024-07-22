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МИД Польши: Можем блокировать транзит товаров через Беларусь

МИД Польши: Можем блокировать транзит товаров через Беларусь Власти Польши рассматривают возможность блокировать транспортировку в страну товаров через Беларусь.
Другие страны
22 июля 2024 г. 14:01
МИД Польши: Можем блокировать транзит товаров через Беларусь

Власти Польши рассматривают возможность блокировать транспортировку в страну товаров через Беларусь.

Как передает Report, об этом заявил в эфире радио Zet замглавы МИД Польши Анджей Шейна.

По его словам, у Польши практически не осталось рычагов давления на Беларусь, которую Варшава обвиняет в миграционном кризисе на границе.

"Но у нас есть определенные инструменты. Если не будут выполнены условия, мы можем остановить транспортировку товаров через Беларусь в Польшу", - сказал он, признав, что это навредит польской экономике.

Среди других мер воздействия Шейна назвал санкции, которые "в определенный момент могут приблизиться к санкциям в отношении России".

На белорусско-польской границе в настоящее время работает лишь один КПП для грузового транспорта и один - для легкового.

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